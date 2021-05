A Comissão Europeia propôs, esta segunda-feira, a reabertura da União Europeia a cidadãos estrangeiros vacinados contra a covid-19 com uma vacina autorizada pelo regulador europeu ou oriundos de países com situações epidemiológicas favoráveis.

Atualmente, apenas cidadãos de sete países têm autorização para entrar na União Europeia para vir de férias ou por outros motivos considerados “não essenciais”. A proposta pretende expandir essa lista.

A Comissão Europeia propõe a entrada na UE por razões não essenciais, não apenas para todas as pessoas provenientes de países com uma boa situação epidemiológica, mas também para todas as pessoas que receberam a última dose recomendada de uma vacina autorizada pela União Europeia”, pode ler-se no comunicado.