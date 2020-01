Os fãs de "Carpool Karaoke" dizem sentir-se "traídos" depois de descobrirem que o apresentador afinal não conduz mesmo o carro.

A célebre rubrica faz parte do programa The Late Late Show, apresentado pelo humorista James Corden. A cada episódio, o apresentador dá boleia a um artista, que faz um autêntico karaoke das suas músicas durante a viagem.

Desta vez, enquanto filmava o próximo episódio com Justin Bieber, James Corden estava ao volante de um jipe... enquanto este era rebocado por um camião.

O momento foi captado por um fã, que publicou o vídeo no Twitter:

O vídeo, onde é possível ver o jipe sobre um atrelado a ser rebocado por um camião pelas ruas de Los Angeles, criou "indignação" entre os fãs nas redes sociais, que brincaram com a situação:

Next thing you know they gonna tell us that his friends don't *actually* need a ride