O Papa Francisco considera que a Igreja é e continua forte apesar de a corrupção ser um problema profundo e revela numa entrevista que sobre este tema recolheu os testemunhos de Bento XVI, continuando o seu trabalho.

A Igreja é e continua forte, mas o tema da corrupção é um problema profundo, que se perdeu ao longo dos séculos. No início do meu pontificado fui ver Bento XVI e enquanto me passava as ordens deu-me uma grande caixa:" tudo isto - disse ele - são os atos com as situações mais difíceis, cheguei até aqui, intervim nesta situação, afastei essas pessoas e agora ... depende de você", afirmou o Papa à agência noticiosa italiana Adnkronos.