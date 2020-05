Uma mulher declarada morta devido à Covid-19 estava, afinal, viva. Aconteceu no Equador, onde a doença já causou mais de 650 vítimas mortais, 23.000 infetados e o colapso dos hospitais, sobretudo em Guayaquil, epicentro do surto no país sul-americano.

A família de Alba Maruri, de 74 anos, chegou a ir à morgue reconhecer o corpo, se bem que teve de o fazer a uma distância de segurança por causa do receio de propagação da doença.

"Eu estava com medo de ver o rosto dela. Estava a um metro e meio de distância. Ela tinha o mesmo cabelo, o mesmo tom de pele", disse o sobrinho de Maruri, Jaime Morla, à agência noticiosa francesa AFP.

O corpo foi, depois, levado e cremado, e a família recebeu, inclusive, as cinzas, que agora sabem apenas que são de alguém.

A notícia foi manchete nos jornais, quase ao fim de um mês de luto.

"É um milagre. Durante quase um mês, pensámos que ela estava morta. E nós temos as cinzas de outra pessoa", afirmou a irmã de Alba, Aura.

A família foi notificada da morte de Alba no passado dia 27 de março, depois de a idosa ter dado entrada no hospital com febre alta e dificuldades respiratórias.

Alba Maruri estava, afinal, em coma e assim esteve durante três semanas. Quando acordou, pediu aos médicos para avisarem a sua irmã.

O hospital já pediu desculpa pelo engano, mas a família quer ser recompensada. Não só porque teve de pagar a cremação, mas também porque teve de comprar um colchão novo para Alba, depois de ter deitado fora o antigo.