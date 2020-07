Um polícia equatoriano transformou-se num herói das redes sociais, depois de ter sido fotografado sentado no alcatrão, com uma criança ao colo, enquanto a acalmava depois de um acidente. A imagem tornou-se viral e até a ministra do Interior do Governo do Equador, Maria Paula Romo, a partilhou, com um elogio ao agente.

Ajudou as vítimas e viu que havia uma criança a chorar. Tomou-o em seus braços, pegou no telemóvel, sentou-se com ele e mostrou-lhe vídeos para o entreter. Pouco a pouco, a criança foi-se acalmando”, descreveu a ministra.

El Cbop Ramón Salazar de la @PoliciaEcuador consoló a un niño que estaba asustado luego de un accidente de tránsito en #Quito. Ayer, luego de terminar la jornada, iba a su casa por la Av. Simón Bolívar y se encontró con el siniestro. #BuenTrabajoPolicíaEc 👏 pic.twitter.com/mVRhtMyTli — María Paula Romo (@mariapaularomo) July 11, 2020

De acordo com o jornal ABC, o agente Ramón Salazar nem sequer estava de serviço. Regressava a casa, depois de um dia de trabalho, quando viu o aparato e não hesitou em parar e ajudar os colegas que tinham sido destacados para o acidente.

As imagens partilhadas nas redes sociais mostram Ramón com a criança ao colo e os carros acidentados e os polícias a tentarem controlar o trânsito.

A imagem do agente Ramón Salazar mereceu os mais variados elogios por parte dos internautas.