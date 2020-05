Um grupo de médicos alemães despiram-se por uma causa: chamar a atenção para escassez de roupas e equipamentos de proteção contra a Covid-19.

Num protesto chamado "Blanke Bedenken", os membros do grupo dizem que se sentem em risco de ser infetados pela falta de equipamento e acrescentam que os pedidos de reforço que foram feitos ao longo dos meses não foram atendidos.

Em entrevista ao jornal alemão Ärztezeitung, citada pelo The Guardian, Ruben Bernau, um dos médicos do grupo, contou que ele e a equipa estão equipados de forma insuficiente para lidar com o vírus.

"A nudez é um símbolo do quão vulneráveis estamos sem proteção", afirmou Bernau.

O projeto, segundo conta o clínico Christian Rechtenwald foi inspirado no médico francês Alain Colombié, que foi fotografado nu em serviço depois de se descrever a si e aos colegas como "carne de canhão" na luta contra a pandemia.

Desde janeiro que os médicos alemães têm pedido reforço de roupas e equipamentos de proteção para lidar com o vírus.

As empresas alemãs aumentaram a produção mas, ainda assim, não têm conseguido dar resposta à procura por equipamento como máscaras, luvas, óculos e batas.

Os profissionais de saúde queixam-se ainda da falta e do roubo de desinfetantes dos hospitais, o que fez com que muitas unidades de saúde aumentassem a segurança.

Esta terça-feira, o Instituto Robert Koch (RKI) revelou que a taxa de contágio na Alemanha voltou a subir para 1,0, registando-se um total de 156.337 casos diagnosticados no país, um aumento de 1.144 em relação ao dia anterior.

De acordo com a entidade responsável pela prevenção e controlo de doenças, uma pessoa infetada pode contagiar outra pessoa. Este valor já se situou abaixo do 1,0 e é um dos mais importantes para controlar o abrandamento ou não das medidas de contenção no país.

O RKI calcula uma subida do número de vítimas mortais de 163 para um total de 5.913. O valor de novos casos curados é hoje mais do dobro das novas infeções, isto é, uma subida de 2.900 para um total de 117.400.