Érica Patricia Chambula Basílio, de 20 anos, viajou de Londres para Luanda para passar a época natalícia com a família. Tinha viagem de regresso marcada para dia 2 de janeiro, mas a visita à terra natal terminou de forma trágica.

Segundo o Jornal de Angola, na noite de passagem de ano, a jovem foi a uma festa e, cerca das 4:00 da madrugada, foi à casa de banho com uma amiga. Por falta de condições, as duas jovens decidiram ir ao recinto ao lado, no bairro Cambaxi, no Mussulo, tendo sido abordadas por cinco homens que as tentaram violar.

A amiga de Érica conseguiu fugir e pedir socorro na festa, mas quando regressou ao local com mais pessoas, a jovem tinha sido esfaqueada por ter resistido à violação e ter atirado pedras contra os agressores.

De acordo com a polícia, citada pela imprensa angolana, Érica ainda foi transportada ao hospital, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

Os suspeitos, com idades entre 23 e 25 anos, foram detidos.