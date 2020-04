O ministro dos Negócios Estrangeiros do Brasil, Ernesto Araújo, não tem papas na língua na hora de tirar conclusões sobre a pandemia que afeta o mundo, sobretudo depois de ter lido a obra "O Vírus", publicada recentemente por Slavoj Zizek, um teórico marxista.

A pretexto da pandemia, o novo comunismo trata de construir um mundo sem nações, sem liberdade, sem espírito, dirigido por uma agência central chamada 'solidariedade', encarregada de vigiar e punir. Um estado de exceção global permanente, transformando o mundo num grande campo de concentração".

A ideia do ministro, de que a provação de que o mundo está a passar é apenas um plano para implementar o comunismo à escala global, resulta de o governante considerar que, por esta altura, muitas nações, sob a capa da solidariedade a propósito da emergência sanitária, estão a perder o poder individual e a auto-determinação para se subjugarem a grandes organizações como a Organização Mundial da Saúde, sob a justificação de uma necessidade de união para combater o vírus.

Transferir poderes nacionais à OMS, sob o pretexto (jamais comprovado) de que um organismo internacional centralizado é mais eficiente para lidar com os problemas de que os países agindo individualmente, é apenas o primeiro passo na construção da solidariedade comunista planetária"

Ernesto Araújo deduz que o marxista Slavoj Zizek defende que, dentro de pouco tempo, outros poderes serão transferido para organizações como a UNESCO, de modo a gerar programas globais que, passo a passo, vão derrubar os governos dos países.

O Ministro não tem dúvidas de que o comunismo pode estar para regressar, pior do que nunca, escudando-se em Slavoj Zizek, um marxista altamente influente, que no livro que agora publicou reflete, alegadamente, sobre como esta altura está a fazer o mundo viver uma nova forma de comunismo.

De facto, o autor do livro destaca a necessidade de uma solidariedade a nível global para enfrentar a pandemia, mas Ernesto Araújo ataca-o, garantindo que o filósofo não está preocupado nem com o o tratamento da doença, nem com as medidas de contenção, "pois o objetivo não é debelar a doença, e sim utilizá-la como escada para descer até ao inferno, cujas portas pareciam bloqueadas desde o colapso da União Soviética, mas que finalmente se abriu".

O ministro continua a argumentar, alegando que, nesta altura, parecem ter sido suspensas muitas liberdades que não o deveriam ter sido, nomeadamente ao nível intelectual, o que representa vários passos em frente para uma ditadura global de esquerda.

O sanitariamente te agarra, te algema e te ameaça: 'se você disser liberdade você é subversivo que pode levar toda a sua população a morrer, então respeite as regras'. Controlar a linguagem para matar o espírito, eis a essência do comunismo atual, esse comunismo que de repente encontrou no coronavírus um tesouro de opressão".

Ernesto Araújo, no texto que publicou no blogue pessoal, considera que a ameaça da conversão do mundo ao comunismo não surgiu agora, com o vírus, pelo contrário, já é antiga, apesar de ter sido acelerada nestes dias.

O globalismo é o novo caminho do comunismo. O vírus aparece, de facto, como imensa oportunidade para acelerar o projeto globalista. Este já se vinha executando por meio do climatismo ou alarmismo climático, da ideologia de género, do dogmatismo politicamente correto, do imigracionismo, do racialismo ou reorganização da sociedade pelo princípio da raça, do antinacionalismo, do cientificismo. São instrumentos eficientes, mas a pandemia, colocando indivíduos e sociedades diante do pânico da morte iminente, representa a exponencialização de todos eles".

Posto isto, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Bolsonaro garante que o mundo precisa de lutar "contra o Coronavírus, mas também contra o Comunavírus, que tenta aproveitar a oportunidade destrutiva aberta pelo primeiro, um parasita do parasita."

Entretanto, o filósofo esloveno Slavoj Zizek veio dizer que "o chanceler brasileiro não entendeu a questão".

Por fim, é importante considerar que Ernesto Araújo é um homem conservador, de direita, que tem um blogue, onde publicou este texto de opinião, que se chama precisamente "Metapolítica 17, contra o globalismo", e faz parte de um grupo de ministros do governo brasileiro chamado de núcleo ideológico, que é fortemente influenciado por correntes populistas de direita contra a globalização.