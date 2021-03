O vulcão Etna, em Itália, voltou a registar atividades explosivas pela décima sexta vez desde 16 de fevereiro, anunciou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia.

O instituto informa que a intensa e prolongada atividade paroxística começou esta terça-feira por volta das 23:00 horas, a partir de uma fonte de lava que transbordou e que gerou a emissão de uma nuvem eruptiva de cerca de seis quilómetros de altura.

As cinzas, sopradas pelo vento, caíram no sentido Sul-Sudeste e também na região da Catania, forçando o encerramento de um setor do espaço aéreo e da pista do aeroporto.

After a quiet interval of 4.5 days - the longest thus far in the current series of paroxysmal eruptive episodes - #Etna's Southeast Crater is waking up again. View from home on the evening of 23 March 2021 pic.twitter.com/HfSIjx5Ovo