Uma escada rolante do metro de Roma, em Itália, colapsou e fez 30 feridos na terça-feira. A maioria dos feridos são adeptos do CSKA de Moscovo, que se dirigiam para o Estádio Olímpico de Roma, onde ia ser disputado o jogo de futebol com a AS Roma.

O incidente aconteceu na linha A da estação de metro Reppublica, em Roma.

Imagens partilhadas nas redes sociais mostram a escada a descer de forma anormalmente rápida, possivelmente após ter cedido, e o pânico que se instalou de seguida. A parte superior da escada rolante ficou praticamente intacta, mas vários degraus do fundo desmoronaram-se completamente.

В Риме перед матчем #РомаЦСКА на одной из центральных станций метро вышел из строя эскалатор с болельщиками, есть серьёзно пострадавшие (с) pic.twitter.com/4hslg9ySBt

— Фанаты ЦСКА★RBWorld (@RBWorldorg) 23 de outubro de 2018

A agência italiana ANSA informou que 24 pessoas foram transportadas para o hospital com ferimentos. Mas a embaixada russa em Itália, informou no Twitter, que o incidente provocou ferimentos em 30 adeptos do CSKA de Moscovo, sendo que 17 deram entrada no hospital.

🛑 По данным службы гражданской защиты Италии, в римской подземке пострадали до 30 болельщиков @pfc_cska. Оказываем максимально возможную помощь! pic.twitter.com/02WDzXdnfk — RussianEmbassy Italy (@rusembitaly) October 23, 2018

Um dos feridos, um adepto que estava na capital italiana para assistir ao jogo da Liga dos Campeões, teve de amputar o pé, após este ter sido mutilado na parte final das escadas rolantes.

Uma testemunha descreveu a situação ao canal italiano RAI como “uma cena de um apocalipse".

Uma escada rolante, a um metro de mim, começou a acelerar como se estivesse a enlouquecer… O que está a acontecer nesta cidade?”, questionou essa testemunha.

Os meios de comunicação italianos informaram que tudo aconteceu depois de alguns adeptos terem começado a saltar e a cantar. Algumas garrafas de cerveja foram encontradas na parte inferior da escada, o que poderá ter provocado o descontrolo da estrutura.

Os bombeiros tiveram uma hora a retirar todos os adeptos presos entre as placas de metal dos degraus da escada rolante.

Houve, certamente, uma falha técnica das escadas. Mas ainda não conseguimos dizer como é que aconteceu. Foi um estranho incidente", afirmou Giampietro Boscaino, o chefe dos bombeiros de Roma.

As autoridades de Roma já iniciaram duas investigações para determinar as causas deste incidente. A estação de metro foi encerrada pela Proteção Civil.