Um jovem de 16 anos que conduzia uma carrinha de caixa aberta atropelou, no sábado, vários ciclistas no estado do Texas, nos Estados Unidos.

O condutor terá acelerado intencionalmente quando passava junto aos ciclistas numa autoestrada em Houston para poluir o ar, fazendo-os respirar os gases emitidos pelo veículo que conduzia.

Um pouco mais à frente, tentou fazer o mesmo com outro grupo de ciclistas, mas esta tentativa terminou com a carrinha a colidir com as bicicletas.

Pensei que alguém estivesse morrido. Ouvi muito barulho. Ouvi os travões e pessoas a gritar", disse Chase Ferrell, um dos ciclistas no local, à estação televisiva KRIV.

Segundo as autoridades, quatro ciclistas foram levados para o hospital, tendo dois sido transportados de helicóptero. Um sofreu mesmo um traumatismo craniano.

JUST IN: Six cyclists were run over by pickup truck today in Waller County. In total, 4 are hospitalized, 2 had to be air-lifted. The driver of the vehicle is 16-years-old. #houston #breaking pic.twitter.com/j8JVzFlR1y — Matthew Seedorff (@MattSeedorff) September 26, 2021

Chase Ferrell acredita que o condutor estava a tentar perturbar os ciclistas, que treinavam para uma prova de triatlo.

Ele pretendia tentar assustar estas pessoas ou intimidá-las de alguma forma. Talvez tenha cometido um erro e atropelou-os", constatou.

Segundo as últimas informações disponíveis, o condutor não foi detido.

Obrigado a todos os que enviaram mensagens sobre a colisão entre um camião e várias bicicletas. Este assunto será minuciosamente revisto e serão tomadas as medidas necessárias logo que a investigação for concluída", asseguraram as autoridades do condado de Waller, em comunicado.