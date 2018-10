Uma caçadora norte-americana enfureceu os escoceses depois de ter publicado uma fotografia nas redes sociais com uma “linda” cabra selvagem morta. A Escócia poderá agora alterar as leis no que diz respeito à caça desportiva.

Larysa Switlyk gerou polémica e foi lavo de críticas ao partilhar a fotografia em que posa com o “troféu”, ou seja, os animais caçados, entre eles a cabra morta. A caçadora mostrou-se orgulhosa com o resultado da viagem a Islay, no arquipélago escocês das Hébridas Interiores.

Beautiful wild goat here on the Island of Islay in Scotland. Such a fun hunt!! They live on the edge of the cliffs of the island and know how to hide well. We hunted hard for a big one for 2 days and finally got on this group. Made a perfect 200 yard s… https://t.co/AnIVSloS9J pic.twitter.com/x2FzvTF7No — Larysa Switlyk (@LSwitlyk) 22 de outubro de 2018

Linda cabra selvagem aqui na ilha de Islay, na Escócia”, escreveu Larysa, da Flórida, nos EUA, na publicação no Instagram.

A caçadora, e também apresentadora de um canal de televisão canadiano sobre vida selvagem, partilhou a foto dela junto ao cadáver do animal e escreveu ainda que foi “uma divertida caçada!!”.

Elas (as cabras) vivem nos penhascos da ilha e sabem esconder-se bem”, escreveu Larysa, que também partilhou fotos com outros animais mortos na expedição à Escócia, desde carneiros a um cervo vermelho.

Os escoceses mostraram, através de críticas às partilhas da mulher, que não aprovam este tipo de atividade e condenaram a falta de limites à caça de troféus nas Hébridas.

A polémica cresceu e chegou ao poder esta quarta-feira, levando a reações de membros do Parlamento da Escócia.

Michael Russel, deputado, afirmou no Twitter que ia levantar a questão da caça ao governo “como matéria de urgência”.

As the local member of @ScotParl I am raising this as a matter of urgency with @strathearnrose - if this is actually happening on #Islay , and laid on by some sort of tour company I would want to see it stopped immediately https://t.co/wnr0yJ6n4A — Michael Russell (@Feorlean) 24 de outubro de 2018

Se isto efetivamente acontece em Islay, e promovido por algum tipo de empresa de turismo, eu quero que acabe imediatamente”, escreveu Russel.

Nicola Sturgeon, a primeira-ministra da Escócia, já veio dizer que o governo “vai rever a situação atual e considerar se são necessárias mudanças à lei”.

Totally understandable why the images from Islay of dead animals being held up as trophies is so upsetting and offensive to people. @scotgov will review the current situation and consider whether changes to the law are required. https://t.co/SIQxcEYBzR — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) 24 de outubro de 2018

Totalmente compreensível por que as imagens de Islay com animais mortos no lugar de troféus são tão perturbadoras e ofensivas para as pessoas”, acrescentou a chefe do Executivo.

Esta quarta-feira à noite, já a polémica estava instalada e os comentários negativos continuavam, Larysa escreveu que ia começar uma nova aventura.

“Embarquei para a minha próxima aventura de caça e vou estar fora de serviço durante duas semanas”.