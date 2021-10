Um conjunto de esculturas em pedra, utilizadas como decoração num jardim, em Inglaterra, foi vendido num leilão por mais de 195 mil libras (correspondente a mais de 230 mil euros) depois de terem sido identificadas como relíquias do Antigo Egipto, datadas do século XVIII.

A informação foi divulgada pela casa de leilões que tratou da venda, Leiloeiros Mander, e que contou, em entrevista à CNN, que foi contactada por uma família que queria desfazer-se das esculturas da sua casa antes de começarem as mudanças para uma nova residência.

As estátuas, que se encontram “muito envelhecidas”, já tinham sido adquiridas por “algumas centenas de libras” há 15 anos, altura em que se acreditava que seriam réplicas de relíquias do Antigo Egipto.

As obras estão de tal forma envelhecidas que uma delas tem mesmo a cabeça colada com cimento, uma reparação que já foi feita pelos antigos donos, explicou o leiloeiro James Mander.

“Nós não questionámos sequer os donos e colocámo-las [as estátuas] à venda por um valor entre 300 libras e 500 libras (354 a 590 euros, respetivamente)”, explicou Mander, acrescentando que, assim que a oferta ficou disponível, “o leilão tornou-se numa loucura”.

A licitação começou no sábado, num valor inicial de 200 libras (correspondente a 236 euros), mas, passados apenas 15 minutos, a casa de leilões recebeu solicitações de inúmeros interessados, aumentando o valor das apostas para 195 mil libras (cerca de 230 mil euros).

As estátuas acabaram por ser adquiridas por uma galeria de arte internacional, não identificada.

Antes do leilão, pensava-se que as peças seriam réplicas do Antigo Egito. “Mas, afinal, as estátuas têm milhares de anos e são genuínas”, acrescentou Mander.

“E isso é realmente fantástico”, frisou o responnsável, adiantando que está agora a ser levado a cabo um trabalho de investigação para descobrir a origem das estátuas, uma vez que não se sabe a data exata dos artefactos.