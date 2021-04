Uma mulher norte-americana foi detida por suspeitas de ter esfaqueado até à morte os três filhos menores, este sábado, na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos da América.

Segundo a polícia de Los Angeles, a mulher é ainda suspeita de estar envolvida num incidente de carjacking, após ter tentado fugir às autoridades.

As crianças, Joanna de 3 anos, Terry de 2 anos e Sierra de 6 meses, foram encontradas pela avó materna, que alertou as autoridades por volta das 20:00 de sábado. Os menores foram declarados mortos no local.

Today at about 9:30 AM, West Valley Patrol Officers responded to the 8000 block of Reseda Blvd for a radio call involving a possible death at one of the apartments. The officers went inside an apartment and discovered 3 children at scene.