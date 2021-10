O assassínio do deputado britânico David Amess foi considerado "um incidente terrorista", com a investigação inicial a apontar para uma "potencial motivação ligada ao extremismo islâmico", informou ao início da madrugada a Polícia Metropolitana (Met) de Londres.

A investigação está a ser conduzida pelo Comando Contra o Terrorismo da Met, em colaboração com a Unidade de Operações Especializadas da Região Leste (ERSOU, na sigla em inglês) e com a Polícia de Essex, anunciou aquela força policial, num comunicado divulgado na rede social Twitter.

The murder of Sir David Amess in #Essex earlier today has now been declared as a terrorist incident, and the Met's Counter Terrorism Command will lead the investigation. Read more here: https://t.co/qM34hqoqBz

O coordenador nacional da unidade de contraterrorismo, o comissário Dean Haydon, "declarou formalmente o incidente como terrorismo", indicou a polícia na nota.

O deputado conservador David Amess morreu na sexta-feira na sequência de um ataque com uma faca em Leigh-on-Sea, durante um encontro com eleitores.

Num comunicado, a polícia do condado de Essex, no sudeste de Inglaterra, disse ter sido chamada pouco depois das 12:05.

A man has been arrested on suspicion murder after a man was stabbed in #LeighonSea.



We were called to Eastwood Road North shortly after 12.05pm.

Sadly, a man later died.

A man was arrested at the scene.

We are not looking for anyone else.

Read more: https://t.co/CR8vYv8yuR pic.twitter.com/llSd1Tr0H7