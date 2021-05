Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas, três delas estão em estado crítico, na sequência de um ataque à faca num supermercado, na Nova Zelândia.

O esfaqueamento ocorreu no supermercado Countdown, na cidade de Dunedin, na zona sul da ilha, por volta das 14:30 hora local (3:30 em Portugal).

As autoridades neozelandesas já detiveram uma pessoa. Até ao momento, a motivação do ataque é desconhecida.

Police are responding to an incident in central Dunedin.



It occurred on Cumberland St at about 2.30pm.

Initial information suggests several people have been injured.

One person has been taken into custody.

Further information will be released when available.