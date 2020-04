O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou, neste sábado, o prolongamento do estado de emergência até à meia-noite de 9 de maio devido à pandemia de Covid-19, com uma suavização das medidas restritivas para as crianças a partir de 27 de abril.

“Vou propor ao parlamento o prolongamento do estado de emergência por mais 15 dias até [às 24 horas de] 9 de maio", afirmou Sánchez numa mensagem televisiva.

Quanto ao alívio das medidas restritivas relativamente às crianças, o primeiro-ministro espanhol não deu mais detalhes, indicando apenas que "estariam sujeitas a condições para evitar contágios".

A nível global, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 154 mil mortos e infetou mais de 2,2 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 497 mil doentes foram considerados curados.

Espanha é o segundo país do mundo com mais casos positivos, a seguir aos Estados Unidos.