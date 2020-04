A história de Guadalupe e José começou em 1955, quando se conheceram nas festas de Valdelageve, em Salamanca. Juntos, enfrentaram a ditadura espanhola, crises económicas e uma guerra civil. 70 anos e sete filhas depois, superam agora a pandemia de Covid-19.

Guadalupe e José têm 88 anos e venceram o coronavírus, numa altura em que este tem uma letalidade de 22,2% em Espanha. Para além do casal ser grupo de risco, José sofreu um derrame em 2012, que o deixou com mazelas físicas.

Mas foi José quem deu o alarme no dia 4 de março, quando começou a tossir mais do que o normal. "No dia seguinte, levei-o ao médico e ele receitou antibióticos", contou Rosi, uma das filhas, citada pelo El País.

Ainda assim, o casal não deixou de celebrar a vida. No dia 8 de março, houve uma grande festa, em família, na casa dos Prieto-Matas: Guadalupe e José comemoraram 65 anos de casamento. O idoso continuou com febre e dor de cabeça dias depois, apesar dos antibióticos.

José foi transportado para o hospital da Cruz Vermelha de Madrid, onde acabou por ser internado no sábado, 14 de março, o primeiro dia de quarentena em Espanha. Tinha sido testado positivo para Covid-19.

Para não ficar sozinha, Guadalupe foi morar com uma das suas filhas, também em Madrid. Lá, começou a ter os mesmos sintomas do marido até que foi internada no mesmo hospital, também com resultado positivo para o novo coronavírus.

Os dois foram internados em andares diferentes. “Eles sentiam muito a falta um do outro, não sabem estar separados, sobretudo o meu pai. Ele precisa dela ao lado dele", disse a filha.

No hospital, José pediu, por favor, que Guadalupe fosse transferida para o seu quarto e o médico, Jesús Lacasa, concordou. Por norma, se dois pacientes (ou um dos dois) forem muito graves, os profissionais de saúde optam por não reuni-los: só a ideia de que se o estado de um piora e têm que ser separados, para além da incerteza de não saber o que está a acontecer, é devastadora. Mas não foi o caso.

Quando estão em salas diferentes, um está constantemente a pensar em como estará o outro. São casais que viveram toda a vida juntos, sabem que o outro está mal e não se importam consigo próprios, apenas preocupam-se em como o outro estará e não ter essa informação deixa-os desesperados. A nossa política é reuni-los, desde que a sua saúde, dentro da doença, não envolva riscos. Neste caso, Guadalupe estava melhor e mais ativa que José, que estava mais doente", explicou .

O casal é tão unido que, assim que Guadalupe pôde receber alta, a idosa respondeu que só iria embora com o marido.

E assim foi: hoje, fora do hospital, José e Guadalupe, estão agora a cumprir isolamento no último andar da sua casa. São duas das 40.437 pessoas que já foram consideradas curadas da doença em Espanha.

O coronavírus, já provocou a morte a 13.055 pessoas em Espanha, de acordo com os dados desta segunda-feira.

O país regista ainda 135.052 infetados por Covid-19.