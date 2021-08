Uma mulher foi condenada a cinco anos e meio de prisão após ter ameaçado queimar viva uma vítima para lhe roubar uma mala na via pública, de acordo com o Tribunal Provincial de Castellón, em Espanha.

Ademais, a assaltante não poderá abordar a vítima durante oito anos e terá de a indemnizar com 5 mil euros pelos danos morais sofridos, segundo o Superior Tribunal de Justiça da Comunidade Valenciana - a que pertence a província de Castellón.

Durante o julgamento, no dia 8 de julho, o Ministério Público e a defesa do réu apresentaram um documento de mútuo acordo, no qual a condenada concordou com os fatos e com a sentença imposta.

De acordo com a resolução, a tentativa de homicídio ocorreu no dia 3 de fevereiro de 2019, quando a vítima caminhava com a sua filha, uma criança de dez meses, por uma rua do município de Vall d'Uixó (Castellón). A vítima foi abordada de surpresa, tendo sido encharcada com gasolina e ameaçada pela agressora com um isqueiro que carregava nas mãos.

Naquele momento, a assaltante exigiu à vítima que lhe entregasse a mala, o que a vítima fez de imediato, temendo pela sua integridade e a do bebé.

Momentos depois, a vítima foi atrás da mulher para exigir a sua mala de volta, envolvendo-se as duas num confronto físico.

Nesse instante, a reclusa empurrou a vítima para o chão e, com a intenção de acabar com a sua vida, tentou repetidas vezes acender o isqueiro, mas não teve sucesso graças à intervenção de várias pessoas que impediram que o ato de violência se prolongasse.