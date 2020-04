Álex Pastor, autarca de Badalona, um município na província de Barcelona, demitiu-se depois de ter sido detido na noite de terça-feira a conduzir embriagado e a quebrar o confinamento imposto devido à pandemia de Covid-19.

Segundo o El Mundo, a demissão do autarca foi comunicada numa conferência de imprensa convocada de urgência. Pastor foi ainda suspenso pelo Partido dos Socialistas da Catalunha depois de ter sido detido no centro de Barcelona, tendo os agentes dos Mossos d'Esquadra decidido fazê-lo parar quando viram um automóvel que circulava aos ziguezagues.

Ao sair do carro, Pastor terá dito aos Mossos que era o autarca de Badalona, que não sabiam com quem falavam e recusou-se a fazer o teste de alcoolemia, tendo resistido à detenção. Chegou mesmo a morder um dos agentes num braço.

Vários dirigentes políticos da Catalunha comentaram a detenção de Pastor. Dolors Sabater, a autarca que o antecedeu no cargo, disse mesmo que Pastor não estava em condições de liderar a autarquia e que havia "muitos rumores e especulação sobre a saúde do autarca", sugerindo que era conhecido o problema de dependências do político.

Em carta divulgada pelo advogado, Álex Pastor anuncia a demissão da autarquia e sublinha que foi a dedicação ao cargo que lhe tirou a saúde.