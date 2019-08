Um avião da Força Aérea espanhola despenhou-se esta segunda-feira no Mediterrâneo, junto à costa em La Manga del Mar Menor, Murcia.

Na aeronave viajava apenas um piloto, segundo o El País, que está a ser procurado e terá conseguido ejetar-se: testemunhas no local dizem ter avistado um paraquedas. Fonte do Ministério da Defesa já confirmou que se tratará de um avião da Força Aérea, um C-101.

09.38 h. El 1-1-2 ha recibido un centenar de llamadas desde La Manga que informaban de la caída de un avión, presuntamente del @EjercitoAire, al Mar Mediterráneo. Embarcaciones de #PlanCopla movilizadas en búsqueda de tripulación.

— 112 Región de Murcia (@112rmurcia) 26 de agosto de 2019

O acidente aconteceu às 9:38 - menos uma hora em Lisboa. Os serviços de emergência de La Manga receberam cerca de uma centena de chamadas dando conta da queda de um avião semelhante aos utilizados pela Força Aérea.

Até ao momento, são desconhecidas as razões que levaram o avião a precipitar-se sobre as águas do Mediterrâneo.