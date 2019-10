Dois dias depois da decisão do Tribunal Supremo de condenar os principais líderes do movimento de independência catalã a penas entre os 13 e os 9 anos de prisão, o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez reuniu-se separadamente com Pablo Iglesias, Pablo Casado e Albert Rivera para analisar a escalada de violência que fez das ruas da Catalunha um palco de batalha pela independência.

O governo não irá permitir que a violência seja imposta à convivência. Atua e garante a manutenção da ordem na Catalunha. Realiza e continuará enfrentando a violência. O governo de Espanha responderá com três regras: firmeza democrática, unidade das partes e proporcionalidade na resposta ", disse Pedro Sánchez durante uma conferência de imprensa em La Moncloa.

O Estado sempre será o garante daqueles que exercem seu direito de demonstrar pacificamente. Grupos violentos não alcançarão o seu objetivo. A única esperança dos violentos é que cometamos erros. Querem-nos exaltados e divididos para que estejamos ao nível das suas provocações. Vão-nos encontrar firmes, serenos e unidos ", acrescentou.

Referindo-se a Quim Torra, Sanchez disse que "tanto ele quanto os membros de seu governo têm o dever político e moral de condenar com a maior clareza o uso da violência na Catalunha. Nenhum governante pode esconder o seu fracasso atrás das cortinas de fumaça. A moderação como resposta à violência é outra forma de força ".

A tensão em Barcelona continua com alguns incêndios a impedirem a caminhada de Sant Joan e cerca de 22 mil pessoas em protesto. Os Mossos d'Esquadra dispararam balas de borracha contra os manifestantes independentistas na sede do Departamento do Interior, onde há vários veículos em chamas e contentores a arder.

Em Girona, os manifestantes queimaram uma fotografia do ministro do Interior, Miquel Buch, e lançaram garrafas de vidro, frutas e latas contra os Mossos d'Esquadra que formaram um cordão humano, juntamente com a polícia nacional.