O mau tempo provocou várias inundações em Madrid, Espanha, tendo obrigado ao corte de várias estradas, ao encerramento de seis linhas de metro e até ao desvio de voos do Aeroporto de Barajas.

De acordo com o El Mundo, as zonas mais afetadas foram Arganda del Rey, Valdemoro e Tielmes. Em pouco mais de meia hora caíram mais de 40 litros de água por metro quadrado.

Pedro Sánchez, atual primeiro-ministro de Espanha, através da rede social Twitter, manifestou solidariedade com aqueles que estão a sofrer com as consequência da tempestade e agradeceu ao serviços de emergência.

Atento a la evolución y a las informaciones sobre las zonas afectadas por el paso de #DANA, entre ellas Arganda y Valdemoro en la Comunidad de Madrid. Mi solidaridad con todos los que están sufriendo sus consecuencias y el agradecimiento siempre a los servicios de emergencias. https://t.co/6DxEHrnk8S — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 26, 2019

A juntar à tromba de água, houve ainda registo de queda de granizo. Há registo de mais de 1400 chamadas de pedidos de ajuda.

As chuvas fortes vão continuar e os serviços de emergência pedem aos cidadãos que sigam as medidas de precaução por eles indicadas.

Nas redes sociais circularam várias as imagens e vídeos de ruas transformadas em rios. É possível ver a força da água a arrastar carros e contentores do lixo.

Heavy rainfall from #DANA hits #ibiza on Avenida España in the islands capital pic.twitter.com/GKiDFNLs5C — Danny Kay (@DannyKayIbiza) August 27, 2019





Hoy #Madrid poco a poco vuelve a la normalidad después de la intensa #lluvia #granizo que ayer paralizo algunas zonas de la comunidad ... hasta el puente de Segovia era más fácil cruzarlo en piragua que en coche #tormenta #Madrid #DANA pic.twitter.com/i0UHZoxTWj — Mario Picazo (@picazomario) August 27, 2019