O flanco norte do vulcão que entrou em erupção a 19 de setembro em La Palma desabou na tarde deste sábado, segundo o Instituto Vulcão das Ilhas Canárias, que divulgou imagens do colapso em suas redes sociais.

Acaba de derrumbarse el flanco norte del volcán / The north flank of the volcano has just collapsed pic.twitter.com/lXMyJyPpqr