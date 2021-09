A Junta da Andaluzia anunciou esta terça-feira que vai avançar para a vacinação contra a covid-19 de jovens entre os 0 e os 11 anos. As autoridades anunciaram ainda que a operação vai arrancar entre outubro e novembro, adiantando-se assim às outras regiões de Espanha.

O anúncio foi feito pelo conselheiro de Educação e Desporto da região, Javier Imbroda, que não adiantou outros detalhes.

Segundo os dados do governo andaluz, até 30 de agosto 88,1% das pessoas com mais de 12 anos foram vacinadas com pelo menos uma dose, enquanto 80,6% já tem a vacinação completa, um número bem acima do resto do país, que só agora chegou aos 70% de vacinação totalmente vacinada.

A Andaluzia está preparada chegar aos 100%", afirmou Javier Imbroda.

Esta decisão marca um avanço na vacinação na União Europeia, uma vez que ainda não foram feitas recomendações para esta faixa etária. Lá fora, a China já anunciou que vai vacinar os menores de 12 anos.