Só em março do ano passado, o Instituto Nacional de Toxicologia espanhol registou um aumento no número de chamadas relacionadas com intoxicações, devido à mistura de produtos de limpeza, como forma de combater o novo coronavírus.

O instituto, tutelado pelo Ministério da Justiça do país, alerta que a combinação de produtos pode ser prejudicial à saúde e diz que muitos devem ser misturados com água.

Dados do ministério mostram que foram atendidas 11.337 chamadas entre março e as duas primeiras semanas de abril, o que representa um aumento de 17% em relação ao mesmo período do ano passado. E quase dois mil desses contactos telefónicos foram relacionados com envenenamentos, devido ao uso inadequado de desinfetantes e outros produtos de limpeza.

Segundo as autoridades, este aumento prende-se com o facto de as pessoas “quererem eliminar o coronavírus da esfera doméstica”, mas alertam que isso pode levar a sintomas toxicológicos “a nível respiratório, rinite, irritações na pele, irritação na garganta e inflamações”.

Os especialistas sublinham que água e sabão é o mais comum e indicado para limpeza. No caso de as superfícies serem tocadas com muita frequência pode usar-se lixívia, mas deve ser misturada com água.

Outra das recomendações é o uso de luvas e, após cada limpeza, lavar sempre muito bem as mãos.