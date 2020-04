Miriam Armero estava em casa, em Múrcia, no sul de Espanha, este domingo. O filho de dez anos passou pelo hall de entrada, viu um bilhete no chão, colocado por baixo da porta, e resolveu lê-lo em voz alta para a mãe. Mal sabia o que aí vinha:

A criança começou a chorar, por não perceber a amplitude da mensagem e achar que poderia efetivamente ficar sem casa, o que deu força à mãe para responder aos outros moradores do prédio.

Deixei-lhes outra nota, deixando claro que sou a vizinha do 3.º Esquerdo e terei todo o prazer de responder a quem seja. Parece que as pessoas que trabalham nos supermercados não têm família e não os podemos colocar em perigo. Não há direito a ter que suportar isto", contou a funcionária de um supermercado numa publicação no Facebook.