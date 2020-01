Dois homens foram acusados de queimar uma mulher de 28 anos porque esta terá recusado prostituir-se. O caso está a chocar Valência, em Espanha.

Segundo o jornal El País, um dos homens detidos tem 44 anos e é tio da vítima.

A polícia local recebeu o alerta durante a madrugada. Ao chegarem ao local, um bairro nos subúrbios de Valência, os agentes encontraram uma jovem com queimaduras graves na cara, no pescoço, no peito e nas mãos. Junto à vítima estava o seu tio.

As autoridades chamaram uma ambulância, mas perante a demora do veículo de emergência e a gravidade das queimaduras, os agentes decidiram transportar a mulher diretamente no carro da polícia até ao hospital.

Inicialmente, questionada na rua sobre o que tinha acontecido, a vítima afirmou que tinha sido atacada por um traficante do bairro que ateou fogo às suas roupas "por causa de uma dívida de drogas”. Um relato que foi interrompido de forma brusca pelo tio, segundo consta no relatório policial.

Já no hospital, os agentes voltaram a interrogar a jovem no quarto onde foi internada e sem o tio por perto. A vítima disse então que o próprio tio também tinha participado no ataque. As agressões aconteceram porque, contou, ela recusou "fazer o que eles queriam". A jovem explicou ainda que não tinha revelado isto inicialmente porque o tio estava ao seu lado e tinha medo. "Já sabem o que me vai acontecer quando sair daqui", afirmou.

O tio foi detido no hospital e as autoridades encontraram três isqueiros nos seus bolsos. O homem alegou que os isqueiros eram do filho, mas a resposta não convenceu as autoridades.

O outro suspeito foi detido pouco depois por agentes da Guardia Civil na sua casa. Ambos foram acusados de tentativa de homicídio.