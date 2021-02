A Catalunha foi este domingo a votos e as urnas já fecharam. As primeiras sondagens apontam para um reforço da maioria absoluta dos independentistas.

De acordo com as projeções, o Partido Socialista da Catalunha (PSC), associado ao PSOE, que está no poder em Espanha, obteve o maior número de votos.

No entanto, a Esquerda Republicana, que é independentista, conseguiu o maior número de deputados.

A terceira força mais votada é também a favor da independência, o Juntos pela Catalunha. Isto significa que os partidos independentistas, unidos, reforçam a maioria absoluta e deverão continuar a governar a região coligados, como já acontecia.

O VOX, partido de extrema direita, consegue chegar ao parlamento catalão com seis ou sete deputados, e ultrapassa mesmo o partido popular.

A pandemia fez disparar a abstenção: até às 18:00, a participação era de apenas 45%, face aos 67,5% de 2017.