Inundações, estradas cortadas, várias pessoas resgatadas de automóveis retidos pelas chuvas. Estes têm sido alguns dos efeitos da "gota fria", a pior tempestade última década a assolar território espanhol, que vai manter o país vizinho em estado de alerta até domingo.

Até agora, as regiões mais afetadas foram as províncias da Comunidade Valenciana, mas sem registo de ocorrências graves nem danos pessoais.

Em Sueca, por exemplo, a chuva que caiu na quinta-feira corresponde a 173 litros por metro quadrado. Já na cidade de Valência, caíram 91 litros por metro quadrado, 60 dos quais durante uma forte precipitação que durou quatro horas.

A tempestade também atingiu a província de Castellón, que está em alerta vermelho. O Centro de Coordenação de Emergências do governo regional já decretou o risco máximo de inundações em toda a costa de Castellón.

Na quinta-feira, milhares de escolas e universidades de mais de cem municípios de Valência e Castellón foram afetados, com a suspensão das aulas, e vários espaços públicos foram encerrados. Uma situação que deve prolongar-se esta sexta-feira.

As chuvas causaram também problemas na circulação de comboios e no metro e obrigaram voos com destino ao aeroporto de Alicante a divergirem.

O serviço de emergência recebeu, até às 21:00 de quinta-feira, 1.436 chamadas telefónicas relacionadas com o mau tempo, obrigando as autoridades de socorro a diversas intervenções e resgate de pessoas.

O governo da Comunidade Valenciana garante que tem meios que podem chegar aos dois mil operacionais para responder aos pedidos de socorro.

Nas redes sociais, têm sido partilhadas imagens do mau tempo.

@ecazatormentas así bajaba el agua por el cerrado de Calderón pic.twitter.com/WLX0XbFLtM — CSM🇪🇸 (@CMSPMA) October 18, 2018

Este fenómeno de ‘gota fria’, o mais intenso desde 2008, tem origem na confluência de duas tempestades sobre a Península Ibérica, uma do Mediterrâneo e outra do Atlântico.

A tempestade levou as autoridades espanholas a colocar em alerta várias províncias por causa das chuvas fortes e persistentes, segundo a Agência de Meteorologia espanhola.

As províncias de Castellón e Teruel, esta na Comunidade de Aragão, estão em alerta vermelho, que significa risco extremo para fenómenos meteorológicos incomuns de excecional intensidade e com um alto nível de risco para a população.

Tarragona, Valência, Ibiza, Formentera e Maiorca estão em alerta laranja, enquanto Albacete, Cuenca, Guadalajara, Soria, Barcelona e a ilha de Menorca estão em alerta amarelo.

Está previsto que o mau tempo continue nos próximos dias, sendo esperado que a partir de domingo as condições meteorológicas comecem a melhorar.