O Governo espanhol aprovou esta terça-feira a concessão de indultos a nove líderes independentistas catalães a cumprir penas de prisão pelo seu envolvimento na tentativa de autodeterminação daquela região espanhola em 2017, anunciou o primeiro-ministro espanhol.

O Conselho de Ministros chegou a acordo para conceder os indultos aos nove" independentistas que estão na prisão, disse Pedro Sánchez numa declaração institucional depois da reunião em que foi tomada a decisão.

Os nove políticos catalães presos deverão sair da prisão ainda hoje, segundo fontes do Supremo Tribunal espanhol, que indicaram que a instituição não vai esperar que a decisão seja publicada na quarta-feira no Boletim Oficial do Estado para dar seguimento ao processo.