O primeiro-ministro espanhol anunciou esta terça-feira que o governo está a pensar criar um apoio para que os mais jovens possam aceder à habitação. Depois de alcançar um acordo com o Podemos, Pedro Sánchez divulgou que vão ser atribuídos 250 euros mensais a todos os jovens entre os 18 e os 35 anos que pretendam alugar uma casa e que tenham um rendimento anual inferior a 23.725 euros.

Esta é uma das propostas da nova Lei da Habitação, que prevê que cada jovem possa usufruir da medida durante dois anos, o mesmo período de tempo em que o Estado poderá apoiar famílias vulneráveis, que podem vir a receber até 40% do valor total da renda.

É um feito sem precedentes. Oferece cobertura jurídica para habitação social e protegida", afirmou Pedro Sánchez.

O grande objetivo passa por facilitar a saída de casa dos mais jovens, numa altura em que a idade média para aqueles que ainda vivem com os pais se situa nos 26 anos.

Ao mesmo tempo, o governo espanhol conseguiu chegar a acordo com PSOE e Podemos para a aprovação do Orçamento do Estado para 2022, depois de vários dias de negociações.

Segundo o Podemos revelou ao El Confidencial, esta nova lei pretende regular os preços e baixá-los nas zonas onde existe uma maior dificuldade de acesso à habitação.

Para isso, e em zonas como Barcelona ou Madrid, os grandes proprietários (com mais de 10 imóveis) podem vir a perder os seus privilégios fiscais.