Mesmo que esteja garantida a distância de segurança, as Ilhas Baleares vão impor o uso obrigatório de máscaras em todos os espaços públicos, tal como aconteceu já na Catalunha.

De acordo com o jornal espanhol El País, há algumas exceções. O uso de máscara não será obrigatório nas praias, piscinas, durante as práticas desportivas e no momento em que as pessoas estiverem a comer ou beber.

À semelhança do que já acontece, as crianças até aos seis anos também não estão obrigadas a usar máscara.

As autoridades das Baleares alertam ainda que a máscara deve ser usada adequadamente, cobrindo o nariz e o queixo.

Atualmente, o uso de máscaras é obrigatório apenas em locais onde não é possível manter a distância de um metro e meio entre pessoas, mas a “nova normalidade” está prestes a ser implementada.

A multa, para quem não cumprir as regras, deverá ser fixada nos 100 euros.

Além do uso de máscaras, o governo vai ainda rever o número de pessoas que podem estar juntas em eventos sociais. Em espaços fechados, o limite será de 30 pessoas.

As medidas serão oficialmente publicadas no Boletim Oficial das Baleares entre esta sexta-feira e sábado.