Um vídeo que está a circular nas redes sociais em Espanha mostra um grupo de turistas britânicos na rua, alguns manifestamente embriagados e muitos sem usar máscara e sem respeitarem o distanciamento físico, em Magaluf, Maiorca. Os espanhóis temem que todos os esforços de confinamento tenham sido em vão e que a pandemia de Covid-19 volte a ter um pico, por causa destes comportamentos.

As imagens mostram um grupo de turistas, alegadamente britânicos, a dançar na rua, em cima de carros. Um ultilizador do Twitter sublinhou que “partes de Espanha em lockdown, os idosos abandonados em lares, nós todos obrigados a usar máscaras nas ruas, mas em os irresponsáveis e antissociais dos britânicos fazem o que querem em Magaluf. É vergonhoso.”

La vieja normalidad de Punta Ballena, Magaluf. Vídeo de: Michels. @UHmallorca pic.twitter.com/0gc8YXi5ha — Guillermo Esteban (@GuillEsteban) July 11, 2020

De acordo com o jornal britânico The Guardian, têm-se registado altercações entre habitantes e turistas, por causa dos comportamentos dos últimos, quer em Magaluf, quer em outras zonas balneares de Maiorca. Mais de 60 festas ilegais terão já sido reportadas às autoridades, apesar das multas para os organizadores dos eventos serem superiores a 600 euros.

As Ilhas Baleares, bem como a Catalunha e a Andaluzia, decretaram o uso obrigatório de máscaras na rua, mesmo em situações em que se verifique o distanciamento social. As únicas exceções são as idas à praia e a prática desportiva.