Um incêndio na província de Málaga (sul de Espanha) já provocou a retirada de cerca de 600 pessoas, estando os trabalhos de extinção do fogo a ser dificultados pelas rajadas de vento de até 50 km por hora.

Segundo declaração feita pelas autoridades regionais da Andaluzia ao princípio da tarde, o vento está a aumentar de intensidade, o que pode levar o incêndio para uma zona mais íngreme e com mais vegetação.

O fogo começou na Serra de Bermeja, província de Málaga, no início da noite de quarta-feira e foi crescendo durante a madrugada de quinta-feira, provocando as primeiras evacuações perto da estância turística mediterrânica de Estepona.

Com a expansão do incêndio, um complexo habitacional com cerca de 50 residentes foi também evacuado pelas autoridades na manhã desta quinta-feira.

O número de pessoas retiradas aumentou nas últimas horas para 600, tendo algumas delas sido assistidas num pavilhão desportivo em Estepona.

🔴#IFJubrique, ACTIVO. NIVEL 1 ⚠️ | 200 efectivos por tierra y 10 autobombas trabajan en este incendio que afecta a Sierra Bermeja. Con las primeras luces del día, al orto, se incorporarán 2 aviones anfibio, 1 avión de coordinación, 3 🚁 Súper Puma y 2 🚁 Kamov. 📷 @MAHerreraGut pic.twitter.com/Q3r0NFnzPE — INFOCA (@Plan_INFOCA) September 9, 2021

Cerca de 250 bombeiros estavam a trabalhar para extinguir o incêndio no terreno, ajudados por 29 aviões, segundo as autoridades.

O fumo do incêndio também levou ao encerramento de cerca de 14 quilómetros da AP-7, uma grande autoestrada, embora o tráfego já tenha sido retomado ao fim da manhã.