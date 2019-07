/ IS

/ IS

Um jovem de 14 anos ficou ferido, depois de cair num buraco de cinco metros de profundidade, em Santa Olalla, na província de Toledo, em Espanha. De acordo com informações da agência Europa Press, o rapaz estava num parque municipal quando o solo desabou subitamente.

O incidente aconteceu por volta da meia noite da última quarta-feira, perto da Capela da Virgen de la Soledad. A rádio espanhola Cadena Ser comparou a altura deste buraco à de um edifício de quase dois pisos.

O menor foi assistido no local pelos bombeiros de Santa Olalla, que o transportaram para o Hospital Virgen de la Salud, em Toledo, mas encontra-se livre de perigo.

As circunstâncias e as causas desta movimentação do terreno ainda não são conhecidas e estão a ser investigadas pelas autoridades.