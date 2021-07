Um rapaz de 17 anos foi detido por agredir o empregado de um hotel em Cambrils (Tarragona, Catalunha, Espanha), tendo inclusivamente arrancado-lhe os olhos.

O incidente aconteceu por volta da meia-noite de segunda-feira, no hotel Estival El Dorado, um estabelecimento quatro estrelas localizado em frente à praia. O menor estava hospedado com a mãe no hotel quando sofreu um surto psicótico. O rapaz começour por atacar a mãe, que logo pediu ajuda.

Um dos funcionários do hotel, de cerca de 60 anos, tentou ajudar o jovem mas foi agredido. O rapaz atirou-o ao chão, pontapeou-o no corpo e deu-lhe socos no rosto. Quando o homem caiu no chao, arrancou-lhe os olhos, relata o El Pais.

Nesse momento, chegaram os polícias. O jovem tentou tirar a arma de um dos agentes e também lhe deu um murro no nariz. Finalmente, foi sedado e levado pelos Mossos d'Esquadra para o hospital. O rapaz encontra-se detido por agressão e tentativa de homicídio.

O funcionário do hotel foi imediatamente tratado pelos médicos do Sistema de Emergência Médica (SEM) e, segundo o jornal El Mundo, foi evacuado em estado muito grave para o Hospital Joan XXIII em Tarragona.

Segundo a imprensa espanhola, o menor protagonizou quatro episódios violentos nos últimos três meses.