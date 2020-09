Um jovem de 23 anos foi espancado e esfaqueado na noite de quarta-feira, em Madrid, depois de ter chamado a atenção de um homem para o uso obrigatório de máscara dentro da loja de comida onde ambos se encontravam.

A vítima encontra-se internada em estado grave, depois de ter sofrido dois golpes de arma branca, além de vários ferimentos causados pelo espancamento.

A Polícia Nacional anunciou, na quinta-feira, ter detido três homens, suspeitos do ataque.

De acordo com as autoridades, o jovem de 23 anos encontrava-se numa loja de comida quando chamou a atenção de um cliente que ali entrava sem máscara, que é de uso obrigatório. Os dois discutiram e o visado acabou por sair da loja, tendo ido chamar outros dois homens.

As agressões ocorreram às 22:15 locais, quando a vítima abandonou o espaço e foi atacada pelos três.

Os serviços de emergência foram chamados e encontraram o jovem caído no chão, com dois golpes de arma branca na lateral esquerda do tronco e várias feridas na cara.

Horas depois, a polícia conseguiu identificar os presumíveis agressores, que residiam na zona onde ocorreu o ataque. O edifício onde se encontravam foi cercado, os suspeitos ainda tentaram fugir pelas traseiras, mas foram intercetados e detidos.

A Policía Nacional divulgou um vídeo de um dos momentos das detenções.