O rei emérito de Espanha, Juan Carlos I, foi, este sábado, submetido a uma operação de “coração aberto” que “foi um êxito”, avança o jornal El País, citando a diretora da clínica onde o monarca foi operado. Juan Carlos I, de 81 anos, foi submetido à colocação de três bypass aortocoronários e está agora na Unidade de Cuidados Intensivos da Quirónsalud de Madrid.

O rei Felipe VI e a rainha Sofía foram esta manhã à clínica para se inteirarem do estado de saúde de Juan Carlos. À saída, asseguraram aos muitos jornalistas que estão “muito satisfeitos” com o resultado da cirurgia e com o trabalho da equipa médica.

Está em muito boas mãos”, atalhou a rainha Sofía.

O rei emérito de Espanha foi internado esta sexta-feira à noite, pelas 22:00 locais (21:00 em Lisboa). Quando chegou à clínica, saudou os jornalistas e prometeu: “Vemo-nos à saída”.

A operação foi realizada este sábado de manhã. De acordo com Felipe VI, a cirurgia decorreu “dentro do tempo previsto e não teve nenhuma complicação”.