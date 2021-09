A casa na ilha de La Palma, nas Canárias, que escapou imaculada perante a passagem da lava do vulcão Cumbre Vieja, não resistiu e acabou por se juntar às múltiplas casas afetadas pela erupção.

A notícia foi confirmada pelo foi confirmado pelo autor da icónica fotografia Alfonso Escudero ao jornal ABC.

A habitação 'La Casita' batizada como "Casa Esperança”, por representar um sinal de esperança no meio da tragédia, não resistiu à fúria do vulcão e foi "engolida" por um manto de lava.

Iremos procurar outro sinal que não nos faça perder a esperança nestes dias difíceis para todos", afirmou a página de Facebook "I Love The World".

O vulcão Cumbre Vieja entrou em erupção no dia 19 de setembro e as autoridades já retiraram mais de seis mil pessoas do local.

O fluxo de lava, que parecia estabilizado e mais lento durante a última semana, sofreu uma mudança no fim de semana, ganhando velocidade na tarde de domingo e invadindo agressivamente cidades como Todoque.

A lava acabou mesmo por chegar ao oceano e já está a provocar uma séria de reações químicas, entre as quais a formação de gases que podem ser perigosos para a saúde.