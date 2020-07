Uma mulher foi informada durante o velório do filho que outro dos filhos tinha morrido num acidente de moto.

A mãe foi informada da morte do segundo filho pouco antes das 17:00 do passado sábado em A Coruña, Espanha, quando se encontrava a velar o primeiro filho falecido por doença prolongada.

Segundo o El Mundo, a Guardia Civil de A Coruña ativou um protocolo especial, com o apoio de uma equipa de psicólogos, para informar a progenitora, logo que foram conhecidas as circunstâncias familiares.

O homem que morreu num acidente de moto nasceu em 1975 e viajava sozinho, tendo sido o único envolvido no despiste. Até agora, desconhecem-se as causas do acidente, não se descartando a hipótese de o condutor da moto ter sofrido um problema de saúde súbito que provocou o sinistro.