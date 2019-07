A polícia de Huelva deteve uma mãe e a sua filha na sequência de uma burla, em Espanha. As mulheres, que encenaram vários cenários falsos na televisão espanhola, incluindo as próprias mortes, estão acusadas de extorquir cerca de 500 mil euros, que terão sido obtidos através de doações.

Tudo terá começado há cinco anos, quando a mãe apareceu num programa televisivo com o marido. O homem apresentou-se numa cadeira de rodas, consequência de um acidente de viação que lhe terá provocado uma paralisia cerebral.

Nessa primeira aparição pública, o casal pedia ajuda para financiar um andarilho e uma terapia especial para o homem. Após receberem doações de vários espetadores, mãe e filha terão elaborado um plano para continuar a receber dinheiro. Assim, as mulheres prosseguiram a atividade criminosa, criando uma rede de falsas histórias.

As detidas elaboraram um plano com a intenção de continuar a obter mais rendimento das mesmas pessoas”, pode ler-se no comunicado da polícia espanhola.

Ao todo, a polícia espanhola acredita que as duas detidas terão burlado 500 mil euros, sendo que 350 mil foram doados por uma única pessoa.

A análise à principal conta bancária, na qual recebiam o dinheiro das doações, revelou um saldo positivo de 500 mil euros, os quais foram transferidos para uma outra conta”, referem as autoridades.

A investigação iniciou-se já neste ano, depois de ter sido apresentada uma queixa por alegada burla. A mulher que denunciou o caso explicou às autoridades que deu uma elevada quantidade de dinheiro às duas mulheres, de forma a que a família pudesse adquirir o andarilho e pagar a terapia especial.

As investigações da polícia permitiram confirmar que o homem sofre realmente de paralisia cerebral, mas a mulher terá visto a grande quantidade de dinheiro que podia receber, pelo que continuou a pedir ajuda.

Idealizaram uma série de episódios fictícios nos quais sucediam diversos infortúnios e, graças a esses episódios, conseguir induzir pena nas suas vítimas, a quem fizeram crer que o dinheiro seria insuficiente para fazer frente a todos os gastos”, confirma a polícia.

O caso viria a tomar outras proporções e as duas mulheres fabricaram várias histórias envolvendo os familiares. Além de fingirem a própria morte e a do marido, as suspeitas atribuíram a gravidez da filha a uma alegada violação. A ideia seria passar uma história de uma vida muito difícil, que originaria pena na população.

A polícia revela que outras três pessoas foram investigadas no decurso do caso. Para já, apenas as duas mulheres se encontram detidas.