Um menino de dez anos recorreu às redes sociais para pedir ajuda para encontrar o telemóvel que perdeu, no último sábado. Gino López prometeu dar todas as suas poupanças a quem devolver o dispositivo, que tem as imagens as últimas imagens da mãe.

Para Gino López, um rapaz argentino de dez anos, o telemóvel é um bem precioso, porque é nele que guarda as fotos e os vídeos da mãe, que morreu em 2009, vítima de leucemia, quando tinha apenas alguns meses de vida.

Por isso, depois de se esquecer do telemóvel no banco detrás de um táxi, Gino López resolveu usar as redes sociais para tentar recuperar o objeto.

Não o quero perder, porque quando sinto saudades dela, vejo os vídeos e ouço a sua voz. E eu não quero esquecê-la”, diz a criança, que apela às “pessoas com bom coração” para que lhe devolvam o telemóvel. Em troca, dará a quem encontrar o objeto todas as suas poupanças.

ATENCION CORDOBA!! Hable con Gino. Le regalaron un celu nuevo y pudo recuperar algunas fotos y vídeos que estaban en la nube pero aún no tiene su teléfono con todo el material de él. Por suerte está tranquilo. Sigamos buscando el celu de Gino. @andyferreyra pic.twitter.com/TzxAjXNXSH — SebasTempone (@SebasTempone) June 13, 2019

Segundo o jornal espanhol ABC, a avó terá contactado o serviço de táxis, mas ninguém encontrou o telemóvel do menino.

A devolução do telemóvel não vai ser fácil, uma vez que Córdoba, o distrito espanhol onde a criança mora atualmente com os avós, tem mais de 320 mil habitantes. Contudo, Gino ainda acredita que existem pessoas com “bom coração” que irão encontrá-lo.