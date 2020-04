Enriqueta Cuchillo, a mulher de um médico que morreu devido ao novo coronavírus em Espanha, culpa o governo de Pedro Sánchez pela morte do seu marido.

A mulher, que também é médica no SAMU (Serviços de Assistência Médica das Urgências) e que como profissional também esteve na linha da frente do combate a esta pandemia, afirma que os profissionais de saúde estão demasiados expostos ao problema, devido à falta de material de proteção, motivada por falhas de gestão, por parte do presidente espanhol.

Enriqueta Cuchillo diz que a morte de Vicente Sánchez aconteceu porque não lhe forneceram os meios necessários para tratar dos doentes. A mulher confirma mesmo que o médico e a sua equipa dispunham apenas de uma máscara que partilhavam entre vários profissionais.

Na carta, publicada pelo jornal espanhol El Mundo, Enriqueta lembra que Vicente, além de marido e pai, “era um grande médico que deu a vida para salvar a dos outros”.

O seu relato denuncia ainda que Vicente chegou a ter febre, um dos sintomas associado ao novo coronavírus e que mesmo assim não recebeu qualquer proteção mais eficaz.

Apesar de estar em risco, o serviço público de saúde negou-lhe um teste à Covid-19, alegando que não atendia aos critérios. Perante a recusa, o casal dirigiu-se a um hospital particular, onde o médico acabou por morrer.

Leia aqui a carta na íntegra:

“O meu marido, Vicente Sánchez, era a minha vida. Uma pessoa boa, honesta e trabalhadora, que aproveitava a vida ao máximo. Atleta, gostava de viajar, sempre disposto a ajudar os outros, apaixonado pelo seu trabalho como oftalmologista e como médico no SAMU, em Valência. Era amado por todos os que o conheceram. Tínhamos uma família maravilhosa e feliz e tudo isso nos foi tirado.

Não estou disposta a que a sua morte seja silenciada pelos meios de comunicação controlados por este governo inapto.

O Vicente trabalhava no SAMU sem que lhe proporcionassem qualquer meio de proteção, quando a 10 de março começou a ter febre. Negaram-lhe um teste à Covid-19, alegando que não cumpria os critérios. Dois dias depois, como continuava com febre, fomos ao centro de saúde e foi classificado como possível suspeito da doença, mas mandaram-no para casa. Disseram-nos que dali a alguns dias iriam a casa fazer o teste…mas nunca vieram, nem o chamaram. Disseram-me a mesma coisa e também ainda estou à espera. Passaram dois dias e decidimos ir a um hospital privado, ao Hospital 9 de outubro.

Lá, fizeram imediatamente um raio X e testes. Como tudo estava bem, foi mandado para casa e recomendaram isolamento. No dia a seguir ligaram-nos do hospital, com o resultado do teste, que era positivo. Ele continuou em casa em isolamento, como recomendado. Quatro dias depois, como ainda continuava com febre, voltamos ao hospital e ele já estava com uma pneumonia. Após quatro dias internado piorou e passou para os cuidados intensivos, onde passou 14 dias. Foram 14 dias de angústia e desespero indescritíveis. Entubado, sedado, sempre à espera da chamada da equipa médica com o coração nas mãos e em lágrimas, para saber como estava, até que no dia 7 de abril se deu o acontecimento fatal. O Vicente foi-se para sempre.

Atribuo a este governo social comunista a responsabilidade pelas mortes de Vicente e de milhares de pessoas, por não nos terem fornecido os meios de proteção necessários para cuidar dos doentes. Eu também sou médica do SAMU e não nos deram máscaras. Tínhamos apenas uma, que só deveríamos usar caso fosse estritamente necessário. Se não fosse, passávamos o material a outro.

Foi-nos passada informação escrita sobre os EPIs (Equipamento de Proteção Individual), mas não nos deram formação em como usá-los. Além disso, não tínhamos mais que três EPIs que apenas deveríamos usar perante casos diagnosticados de Covid, mas tendo em conta que tratávamos de todos os pacientes, com problemas respiratórios, cardíacos, acidentados…como poderíamos saber quem contagiava e quem não contagiava?

Era sabido que, desde o dia 30 de janeiro, se não antes, o governo conhecia a gravidade do problema e não atuou. Ficou de braços cruzados sem um plano para fornecer material de proteção, ventiladores, etc. Nem sequer, quando Itália já estava numa situação catastrófica, fecharam as fronteiras e Valência estava cheia de turistas italianos e manifestações feministas.

Ainda hoje em dia, os meus colegas têm de se proteger com máscaras de mergulho, sacos do lixo e máscaras caseiras (…) Pedro Sánchez é um suposto assassino. Quero que a justiça seja feita o mais rápido possível e seja responsabilizado pelos danos que causou à minha família.

Eles tinham todas as recomendações e ignoraram-nas. São um bando de negligentes e incompetentes (…) O pessoal médico é enviado para a guerra sem proteção (…) Espero que a justiça e a sociedade espanhola os condenem muito em breve."