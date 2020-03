Dois estudantes espanhóis decidiram utilizar o novo coronavírus para alertar para um problema de muitas sociedades: a violência doméstica. No dia 18 de fevereiro, Nacho Pérez (25 anos) e Marcos Noguero (27), decidiram partilhar cerca de 50 capas de 10 jornais espanhóis, como o El País, o 20 Minutos ou o El Confidencial.

Todas as capas faziam referência à primeira morte por Covid-19 no país, avançando que seria uma mulher. Mas, na verdade, todas as capas tinham sido editadas. As imagens e as histórias publicadas faziam referência a casos reais de mulheres que tinham sido mortas pelos companheiros.

Na realidade, a vítima foi assassinada pelo seu parceiro. Tranquilo, podes continuar a preocupar-te com o coronavírus”, pode ler-se mais abaixo, numa das capas.

A campanha pretende sensibilizar a sociedade para o machismo e para a presença da violência da doméstica. Foi criada na sequência de uma campanha de consciencialização da escola Brothers Madrid, frequentada pelos dois alunos.

O coronavírus não sai da televisão, existe um alarme social enorme, mas em Espanha está muito controlado. Ao mesmo tempo, em 2020 já 11 mulheres foram assassinadas por violência machista, 1044 desde que existem dados oficiais”, referiu Nacho Pérez ao El País.

A iniciativa levou mesmo à criação da hashtag #elmachismoesunvirus.

A primeira morte por coronavírus em Espanha só viria a ser confirmada mais tarde, a 3 de março.