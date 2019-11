O líder do PSOE, Pedro Sánchez, disse esta sexta-feira no comício de encerramento da campanha eleitoral socialista, realizado em Barcelona, que a crise catalã e o bloqueio político vão ser ultrapassados.

O mais forte não é o que grita mais alto e por isso vamos superar esta crise (da Catalunha) e vai reconhecer-se a contribuição dos socialistas catalães. Vai-se ver já no domingo", disse o líder do PSOE e presidente do governo, em funções.