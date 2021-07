Uma ameaça da Força Aérea Russa motivou o uso de emergência de um caça que estava em repouso na base militar da NATO na Lituânia, metros atrás do presidente do Executivo espanhol, Pedro Sánchez.

De acordo com um vídeo captado pelo jornal El Pais, o alarme soou durante o discurso do presidente da Lituânia, Gitanas Nauseda e, momentos antes de Sánchez, que foi ao encontro do contigente espanhol a servir na base de Šiauliai, tomar a palavra.

Putin spoils Sánchez photo op in Lithuania. Russian jets force scramble alert and the Air Force needed the Typhoon behind the prime ministers. Via @el_paispic.twitter.com/MwBtUNa4OX