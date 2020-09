Pelo menos 128 migrantes chegaram esta madrugada às Ilhas Baleares em nove embarcações, anunciaram as autoridades espanholas.

O saldo provisório total de 128 pessoas representa a maior chegada de migrantes registada numa única madrugada nas Ilhas Baleares.

Um navio da Marinha francesa resgatou por volta da meia-noite 55 migrantes que viajavam em quatro barcos, no extremo sul de Maiorca.

Pouco depois, uma fragata francesa, que como o outro navio militar patrulhava as mesmas águas, encontrou três barcos com 40 ocupantes, que também resgatou e levou para o porto da capital balear.

Já a Guarda Civil de Formentera, também por volta da meia-noite, intercetou um barco com nove ocupantes avistados quando estavam para desembarcar na praia de Es Mitjorn.

Os migrantes, todos homens, originários da Argélia, foram deixados sob custódia da Polícia Nacional de Ibiza.

Também na mesma madrugada, a Guarda Civil encontrou em Cala Llombards, no município de Santanyí, no sul de Maiorca, um barco com cinco migrantes.

Pouco depois, outros nove homens foram localizados na Colònia de Sant Jordi. Nas horas seguintes, outros seis migrantes foram detidos em Santanyí e quatro em Campos.