Apesar de Batman ser uma personagem com um enorme sentido de justiça, que combatia o crime nas ruas dos Estados Unidos, há quem tenha pensado que, ao vestir a mesma roupa, pudesse estar acima da lei.

Um jovem disfarçado do super-herói de banda desenhada foi multado, na Gran Vía, em Madrid, Espanha, por andar de carro sem a documentação necessária.

O momento foi gravado e partilhado nas redes sociais por uma testemunha. Nas imagens é possível ver dois agentes a pararem perto de um carro de luxo preto, muito parecido com o Batmóvel (o carro utilizado por Batman). Ao volante estava um homem disfarçado com a máscara do super-herói e ao lado um outro com uma máscara preta e um boné branco.

Através de uma mensagem no Twitter, a Polícia Municipal de Madrid aproveitou o insólito para deixar uma mensagem: "Às vezes temos de enfrentar todo o tipo de situações e armarmo-nos de paciência, mesmo os Super-heróis têm de cumprir as regras".

Denunciado e de volta à Batcaverna", lê-se na publicação.

Quem também não ficou indiferente foi a Associação da Polícia Municipal de Madrid (APMU).

A Polícia Municipal está sempre atenta durante o trabalho, nem o Batman, por muita pressa que tenha, pode cometer infrações e tem de cumprir as regras como os restantes cidadãos de Madrid", escreveram no Twitter.

O incidente ocorreu na tarde de segunda-feira.