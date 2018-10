Portugal é o quinto país com a maior esperança média de vida do mundo. As conclusões são de um estudo divulgado esta semana pela revista Lancet. De acordo com a investigação, só Espanha, Japão, Singapura e Suíça têm uma esperança de vida maior.

No top cinco, há, aliás, outras novidades. Espanha ultrapassa o Japão e está agora em primeiro lugar no que toca à esperança média de vida, que, aqui ao lado, é de 85,8 anos e, no país oriental é de 85,7 anos.

O estudo analisou dados de 2016 relativos à esperança média de vida de 195 países e territórios. Com eles, fez previsões para o período entre 2017 e 2040. Os investigadores analisaram o impacto de 79 fatores que podem influenciar a esperança média de vida, como o consumo de tabaco, o acesso a água potável ou o Índice de Massa Corporal.

Os dados analisados são do projeto Global Burden of Diseases (Carga Global de Doenças), que estuda a forma como doenças, lesões e fatores de risco podem provocar mortes prematuras e, consequentemente, a uma menor esperança média de vida.

Em 2016, o ranking mundial da esperança média de vida colocava Portugal em 23.º lugar da tabela, com 80,8 anos. De acordo com o novo estudo publicado na Lancet, em 2040, os portugueses podem viver em média até aos 84,5 anos e Portugal sobe para a 5.ª posição no ranking.

O Japão, que estava no topo da tabela em 2016, foi ultrapassado por Espanha, onde as pessoas vão viver até aos 85,8 anos em 2040. O Japão desceu, mas não ficará muito atrás e a respetiva população pode viver até aos 85,7 anos.

Mesmo que estejamos a ver progressos significativos ou uma estagnação isso depende da forma como os sistemas de saúde analisam os fatores determinantes para a melhoria de saúde”, afirma Kyle Foreman, o principal autor do estudo e diretor de dados científicos do Instituto de Métrica e Avaliação de Saúde (IHME, do nome em inglês), da Universidade de Washigton.

A razão de Espanha liderar a tabela pode estar relacionada com os cuidados de saúde que oferece à população. O sistema de saúde espanhol é classificado como o 7.º melhor do mundo pela Organização Mundial de Saúde.

Já os Estados Unidos apresentam a maior queda do ranking mundial dos países que têm elevados rendimentos, caindo do 43.º lugar para o 64.º. Em 2040, a população americana pode viver em média até aos 79,8 anos.

Um aumento de mortes prematuras relacionadas com drogas e obesidade são dois fatores que contribuem para a diminuição da esperança média de vida dos Estados Unidos. Em 2016, houve 63.600 mortes por overdose e a taxa de obesidade no país é a maior que alguma vez já se viu, de acordo com o National Center for Health Statistics (Centro Nacional de Estatísticas de Saúde). Quase quatro em cada 10 adultos americanos são obesos e 18,5% das crianças têm igualmente esse problema de saúde.

A última posição da tabela é ocupada por Lesoto, um país do sul de África. Em 2040, a população desta região pode viver, em média, até aos 57,3 anos.

Veja aqui o estudo completo

De acordo com Cristopher Murray, um dos especialistas envolvidos no estudo, as grandes assimetrias globais irão persistir se tudo se mantiver como está.

As assimetrias vão continuar a ser grandes. Em vários países, muitas pessoas vão continuar a ter baixos rendimentos, vão permanecer com um baixo nível de instrução e vão morrer prematuramente. No entanto, todas as nações podem progredir rapidamente se ajudarem as pessoas a enfrentar grandes riscos como uma má alimentação e o consumo de tabaco", disse.

No top 10 do ranking mundial, atrás de Portugal ficam Itália, Israel, França, Luxemburgo e Austrália. Tirando Portugal e Israel, todos estes países já se encontravam no top 10 da tabela, em 2016.